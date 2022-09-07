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Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные

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Киев, Среда 07 сентября 2022 09:20
Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные Фото: количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1125 детей. Из них 383 ребенка погибли, еще 742 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб еще один ребенок.

Кроме того, в тот же день в Чугуевском районе Харьковской области оккупанты ранили 17-летнего подростка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 389;
  • Харьковской - 205;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 72;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46;
  • Днепропетровской - 26.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.

Там также рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по Славянску. Одна из ракет попала в школу №4, вторая - в многоэтажный дом на улице Торской, 43.

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