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Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані

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Київ, Середа 07 вересня 2022 09:20
Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані Фото: кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1125 дітей. З них 383 дитини загинули, ще 742 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 6 вересня в результаті обстрілу ворогом Баштанского району Миколаївської області загинула ще одна дитина.

Крім того, того ж дня в Чугуївському районі Харківської області окупанти поранили 17-річного підлітка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 389;
  • Харківській - 205;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 72;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 46;
  • Дніпропетровській - 26.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - відзначають в ОГП.

Там також розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2472 навчальних заклади. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по Слов'янську. Одна з ракет потрапила в школу № 4, друга - в багатоповерховий будинок на вулиці Торській, 43.

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