Количество депортаций беженцев из Германии в ЕС рекордно выросло

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Нелегальные мигранты подлежали депортации в соответствии с немецким законодательством и нормами ЕС

Из Германии за январь-ноябрь 2018 года в другие страны Европейского союза выслали рекордное количество беженцев - 8 тыс. 658 человек. Такие данные предоставили в МВД Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, годом ранее количество депортированных в другие страны-члены ЕС нежелательных искателей убежища составляла 7 тыс. 102. Отмечается, что за указанный период времени нелегальные мигранты подлежали депортации в соответствии с немецким законодательством и нормами ЕС.

"Основанием для таких действий является прежде всего Дублинская соглашение, согласно пунктам которого мигранты должны подавать ходатайство о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза", - отмечает издание.

В целом, с января по ноябрь 2018 года BAMF 51 тыс. 558 раз обращалось к другим странам ЕС с просьбой принять беженцев, оказавшихся в Германии.

В 35 тыс. 375 случаях ведомство получило на свои запросы положительный ответ.

Примерно в каждом третьем случае перенаправленных из ФРГ беженцев внутри Евросоюза страной назначения была Италия.

Зато в Германии перенаправили 7 тыс. 205 беженцев, из которых почти половина прибыла из Греции.

Напомним, 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке 19 декабря, большинством голосов приняла пакт о беженцах.

Окрым того, правительство Германии 19 декабря одобрило проекты законов об иммиграции.