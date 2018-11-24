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Глава МВД Германии исключил высылку беженцев в Сирию

Новости » Общество    24.11.2018 - 03:56
Глава МВД Германии исключил высылку беженцев в Сирию
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

По данным Хорста Зеехофера, в Сирии "общий риск насилия чрезвычайно высок"

Высылка в Сирию беженцев, которым в Германии было отказано в праве на получение убежища, а также мигрантов, совершивших преступления на территории ФРГ, на сегодняшний день категорически исключена. Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Зеехофер сообщил, что, согласно "достоверному" отчету МИД ФРГ о нынешней ситуации в Сирии, различные города и регионы этой страны остаются ареной столкновения военных группировок и "ежедневно сообщается об убитых и раненных, общий риск насилия чрезвычайно высок, а государственные структуры во многих местах разрушены".

Издание отмечает, что таким образом Зеехофер обозначил позицию правительства накануне намеченной на 28 ноября конференции министров внутренних дел федеральных земель, на которой будет обсуждаться возможное продление запрета на высылку в Сирию, действующего до конца декабря 2018 года.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с жителями Хемница, где в августе произошло резонансное убийство, которое совершили мигранты, признала ошибки в миграционной политике Германии.

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