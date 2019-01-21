Кількість депортацій біженців з Німеччини до ЄС рекордно зросла

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Нелегальні мігранти підлягали депортації згідно з німецьким законодавством та нормами ЄС

З Німеччини за січень-листопад 2018 року в інші країни Європейського союзу вислали рекордну кількість біженців - 8 тис. 658 осіб. Такі дані надали у МВС Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, роком раніше кількість депортованих у інші країни-члени ЄС небажаних шукачів притулку становила 7 тис. 102. Зазначається, що за вказаний період часу нелегальні мігранти підлягали депортації згідно з німецьким законодавством та нормами ЄС.

"Підставою для таких дій є насамперед Дублінська угода, згідно з пунктами якої мігранти мають подавати клопотання про отримання притулку саме в тій країні, де вперше перетнули кордон Євросоюзу", - зазначає видання.

Загалом із січня по листопад 2018 року BAMF 51 тис. 558 разів зверталося до інших країн ЄС з проханням прийняти біженців, які опинилися в Німеччині.

У 35 тис. 375 випадках відомство отримало на свої запити позитивну відповідь.

Приблизно в кожному третьому випадку перенаправлених із ФРН біженців всередині Євросоюзу країною призначення була Італія.

Натомість до Німеччини перенаправили 7 тис. 205 біженців, з яких майже половина прибула з Греції.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН в Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів ухвалила пакт про біженців.

Окрім того, уряд Німеччини 19 грудня схвалив проекти законів про імміграцію.