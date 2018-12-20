Генасамблея ООН прийняла пакт про біженців

Фото: результати голосування (un.org)

Прийняття міграційного пакту підтримали 152 країни

Генеральна Асамблея ООН в Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів ухвалила пакт про біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Документ підтримали 152 країни, ще п'ять виступили проти. Це Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і Сполучені Штати. Утрималися ще дванадцять членів ООН. Серед них - Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія. Ще 24 держави-члена не були присутні для участі в голосуванні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав прийняття міграційного пакту.

"Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру", - підкреслив він.

Незважаючи на те, що пакт не має обов'язкової юридичної сили, він є результатом тривалого переговорного процесу і забезпечує міцну платформу для співробітництва в області міграції, спираючись на передовий досвід і міжнародне право.

Нагадаємо, також уряд Німеччини у середу, 19 грудня, схвалив проекти законів про імміграцію.