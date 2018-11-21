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Количество абонентов мобильной связи с начала года сократилось на 1 млн

Новости » Телеком & IT    21.11.2018 - 13:30
Количество абонентов мобильной связи с начала года сократилось на 1 млн
Иллюстративное фото (vodafone.ua)

Несмотря на уменьшение количества абонентов, количество пользователей мобильного интернета выросло на 2,4 млн

По cостоянию на 1 октября 2018 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 54,682 млн, что на 1,032 млн меньше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество абонентов интернет с начала года выросло на 2,383 млн - с 23,632 млн до 26,015 млн. В том числе количество пользователей беспроводного интернета выросло на 2,417 млн до 19,926 млн.

Количество абонентов кабельного телевидения с начала года сократилось на 97 тыс. до 2,240 млн.

Количество абонентов мобильной связи с начала года сократилось на 1 млн

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, что по данным исследования компании Factum Group Ukraine, количество регулярных интернет-пользователей в Украине в октябре 2018 года составляет 63% населения (20,8 млн человек). При этом количество регулярных интернет-пользователей практически не меняется с начала 2016 года, находясь в пределах ошибки выборки исследования.

Отметим, по данным Госстата, потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года выросли в 2,57 раза, при этом цены на услуги связи выросли в 1,47 раза.

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