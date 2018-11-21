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Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млн

Новини » Телеком & IT    21.11.2018 - 13:30
Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млн
Ілюстративне фото (vodafone.ua)

Попри зменшення кількості абонентів, кількість користувачів мобільного інтернету зросла на 2,4 млн

Станом на 1 жовтня 2018 року кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку в Україні становила 54,682 млн, що на 1,032 млн менше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість абонентів інтернет з початку року зросла на 2,383 млн - з 23,632 млн до 26,015 млн. У тому числі кількість користувачів безпроводового інтернету зросла на 2,417 млн до 19,926 млн.

Кількість абонентів кабельного телебачення з початку року скоротилася на 97 тис. до 2,240 млн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млнwww.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що за даними дослідження компанії Factum Group Ukraine, кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні в жовтні 2018 року становить 63% населення (20,8 млн чоловік). При цьому кількість регулярних інтернет-користувачів практично не змінюється з початку 2016 року, перебуваючи в межах помилки вибірки дослідження.

Відзначимо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 рази, при цьому ціни на послуги зв'язку зросли в 1,47 рази.

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