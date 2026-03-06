Зеленский отправит военных на Ближний Восток защищать базы США: Reuters назвало сроки
Президент Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским "Шахедам". Также известно, когда они поедут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник Reuters.
Как известно, США обратились к Украине за помощью для защиты своих баз и военных в определенных странах Ближнего Востока - речь шла о борьбе с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".
Мировое сообщество знает, что украинцы имеют успех в противостоянии "Шахедам" за четыре года войны и Зеленский не отказал Вашингтону в помощи. В четверг он заявил, что Киев отправит своих специалистов на подмогу американским военным.
"Мы получили запрос от Соединенных Штатов относительно конкретной поддержки в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока... Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать нужный уровень безопасности", - напоминает издание заявление президента.
По словам источника, знакомого с вопросом, украинские специалисты начнут работу "в течение ближайших нескольких дней".
Также известно, что президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение Зеленского о поддержке в операциях против иранских дронов. В телефонном интервью Reuters в четверг он сказал, что "Штаты примут помощь от любой страны".
Издание также напоминает, что во вторник Зеленский заявил о готовности обменяться дронами-перехватчиками на зенитные ракеты от союзников на Ближнем Востоке, которые имеют собственные запасы систем Patriot.
Напомним, 5 марта Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке.
Отметим, что опыт украинских военных в борьбе с боевыми дронами и не только высоко ценится среди партнеров. Например, на совместных учениях ВСУ разгромили НАТО - в этой операции многое зависело от управления беспилотниками.