Коли завершиться війна: три бюджетні сценарії уряду України

У додатку "Інформація про фіскальні ризики" представлено базовий, альтернативний та негативний сценарії. При підготовці проєкту Мінфін точно відмовився від базового сценарію, який передбачає закінчення війни у 2026 році.

Водночас планові бюджетні показники на 2026 рік повністю не співпадають з представленими цифрами в альтернативному чи негативному сценарії. Інфляція ближча до альтернативного, а курс долара до негативного.



Базовий сценарій

За базовим сценарієм передбачається, що морські порти відновлять роботу на повну потужність уже з 2026 року. Економіка поступово повертається до ринкових умов, обмінний курс гривні знижується на 3,2% на рік, а інфляція становить у середньому 8,7% на рік.

У цьому сценарії очікується прибутковість більшості державних компаній та стабільні надходження до бюджету.

Альтернативний сценарій

У альтернативному варіанті морські порти повністю відновлять судноплавство лише з 2027 року через продовження впливу війни. Повернення до ринкових умов відбувається повільніше, курс гривні падає на 4,5% на рік, а інфляція зростає до 10,2%.

Державні компанії залишаються переважно прибутковими, але фінансові надходження до бюджету будуть нижчими, ніж у базовому сценарії.

Негативний сценарій

Негативний сценарій передбачає тривалі наслідки війни і відновлення роботи портів лише з 2027 року. Повернення до ринкових умов ще повільніше, курс гривні падає на 8,9% на рік, а інфляція становить 9,8%.

У цьому випадку державні компанії отримають значніші фінансові навантаження, а надходження до бюджету можуть суттєво скоротитися.

Висновки

Очікується, що 11 з 12 державних компаній залишатимуться прибутковими у всіх сценаріях. Основний вплив на бюджет та прибутковість компаній матимуть Група Нафтогаз, АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Укрзалізниця". ПрАТ "Укрфінжитло" не враховується, оскільки виконує соціальну функцію забезпечення доступного житла.

"Укрпошта" буде повністю збитковою у негативному сценарії, частково збитковою в альтернативному та прибутковою у малоймовірному базовому.



Оцінку фінансового стану та стрес-тестування Міністерством фінансів України здійснено для 12 державних компаній, діяльність яких пов’язана: