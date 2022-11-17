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Коли запрацює система екстреної допомоги за номером 112: уряд затвердив план заходів

Фото: система 112 запрацює з січня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив План заходів із створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Більшість заходів планується виконати вже на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 листопада 2022 р. № 1024-р.

Згідно з документом, до 31 січня 2023 року планується затвердження порядку передачі викликів за єдиним телефонним номером 112 в електронній комунікаційній мережі загального користування.

Також до кінця січня заплановане покладення на МВС завдання з впровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Крім того, до 30 червня 2023 року заплановане розроблення алгоритмів, інструкцій, методик, регламентів, порядків та інших нормативно-правових актів щодо реагування в разі настання екстрених ситуацій (небезпечна подія, надзвичайна ситуація), зокрема щодо взаємодії між інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та інформаційно-комунікаційними системами оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.

У МВС заявляли, що систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 планують запустити до кінця 2022 року в пілотному форматі у Києві та Київській області.

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