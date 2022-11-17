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Когда заработает система экстренной помощи по номеру 112: Кабмин утвердил план мероприятий

Фото: система 112 заработает с января 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил План мер по созданию системы экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112. Большинство мероприятий планируется выполнить уже в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 ноября 2022 г. №1024-р.

Согласно документу, до 31 января 2023 года планируется утверждение порядка передачи вызовов по единому телефонному номеру 112 в электронной коммуникационной сети общего пользования.

Также до конца января запланировано возложение на МВД задачи по внедрению и обеспечению функционирования и развития системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Кроме того, до 30 июня 2023 года запланирована разработка алгоритмов, инструкций, методик, регламентов, порядков и других нормативно-правовых актов по реагированию при наступлении экстренных ситуаций (опасное событие, чрезвычайная ситуация), в частности, по взаимодействию между информационно-коммуникационной системой экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 и информационно-коммуникационным системам оперативно-диспетчерских служб, осуществляющих экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104.

Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112.

В МВД заявляли, что систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 планируется запустить до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

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Министерство внутренних дел Украины