Коли закінчиться війна? Українці дали свій прогноз

За результатами останнього опитування КМІС, лише 20% українців очікують, що війна з Росією завершиться в найближчі тижні або до середини 2026 року.

При цьому 18% прогнозують кінець конфлікту у другій половині 2026 року, а 43% вважають, що війна триватиме до 2027 року або довше. Ще 19% опитаних не змогли дати конкретної відповіді.

Для порівняння, у вересні-жовтні 2025 року 33% українців сподівалися на завершення війни до середини 2026 року, у грудні 2025-го таких було 26%. Тобто з часом все менше громадян розраховують на швидкий кінець конфлікту.

Фото: дані опитування КМІС (скріншот)

Опитування також відображає ставлення українців до перемовин та їх очікування результативності, а також самооцінку стійкості населення, що важливо на тлі складних погодних умов і значних руйнувань енергетичної інфраструктури країни.

Три можливі сценарії розвитку війни в Україні на 2026 рік

Нещодавно видання Wall Street Journal змоделювало три основні сценарії розвитку війни в Україні на 2026 рік. Аналітики відзначають, що конфлікт триватиме доти, поки одна зі сторін не вичерпає ресурси або волю до боротьби.

Перший сценарій: війна на виснаження продовжується далі. У цьому випадку обидві сторони продовжують вести активні бойові дії, намагаючись послабити опонента та витримати тиск тривалого конфлікту.

Другий сценарій: виснаження України під тиском. Тут передбачається, що економічні, військові та соціальні витрати для України зростають, що створює додатковий тиск на державу та населення.

Третій сценарій: втома Росії від мілітаризації. За цим сценарієм тривала військова активність та ресурсне навантаження призводять до виснаження з боку РФ, що може вплинути на подальший розвиток конфлікту.

За оцінками аналітиків Американського інституту вивчення війни, навіть у разі територіальних поступок з боку України це не зупинить агресивні дії Російської Федерації.