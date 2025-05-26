Коли закінчаться дощі? Що відбувається з погодою в Україні

Як атмосферний фронт "розділив" Україну

Експерт розповіла, що зараз погоду в Україні зумовлює малорухомий атмосферний фронт, який пролягає меридіонально - з півночі на південь (практично через центральну частину країни) - "розділяючи" дві різні за властивостями повітряні маси:

більш волога і прохолодна - над Правобережжям;

більш суха і значно тепліша - над рештою територій.

"Тому що, наприклад, вчора по деяких південних областях температура повітря вже +30°C спостерігалась", - уточнила синоптик.

Вона зауважила: "це вкотре доводить, що наша територія - велика, і, відповідно, в нас можуть бути досить різні й контрастні погодні значення".

В яких областях дощів найближчими днями не буде

Птуха розповіла, що надалі - впродовж цього тижня - атмосферний фронт також буде зумовлювати у більшості областей нестійку погоду з дощами:

значні дощі завтра (у вівторок, 27 травня) очікуються у Житомирі, Вінниці, Хмельницькому, у Чернівецькій області (вночі - місцями й на Київщині);

значні дощі післязавтра (у середу, 28 травня) ймовірні у Карпатах і на Прикарпатті.

Тим часом погода без опадів впродовж 27-28 травня очікується:

у східних областях;

у північно-східних областях.

"27 травня трішечки може бути вітру в нас на Лівобережжі, а 28-29 травня - у східних областях можуть бути окремі пориви (15-20 м/с)", - додала експерт.

Де в Україні буде найтепліше на початку тижня

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на початку поточного тижня найнижча температура повітря очікується у західних областях (а завтра - також і в Житомирській та Вінницькій):

вночі - від 6 до 12 градусів;

вдень - 14-20 градусів за Цельсієм.

На решті територій:

вночі - 12-18°C;

вдень - 18-24°C.

Тим часом трішки тепліше буде у східних та у Сумській областях. Там у денні години очікується +24-29°C.

Якої погоди чекати від останніх днів травня

Синоптик розповіла, що впродовж останніх днів травня в Україні також будуть короткочасні дощі. Місцями - грози (переважно - в денні години).

Температура повітря при цьому сильно не змінюватиметься, проте більше вирівнюватиметься по всій території України:

вночі - 10-16°C:

вдень - 17-23°C.

"30 травня (у п'ятницю, - Ред.) на Лівобережжі, а 31 числа (в суботу, - Ред.) - і у східних областях - 23-29°C", - поділилась Птуха.

Що принесе погода на початку червня

За словами експерта, якихось істотних змін на початку червня - у перші дні літа - очікувати не варто.

"Десь у цьому температурному режимі і будемо залишатись. І по опадах... якоїсь такої стабільної ситуації (щоб там вже тривалий час не було дощів) - також поки що не видно", - розповіла представниця УкрГМЦ.

Вона уточнила, що "певна нестійкість в атмосфері у перші дні літа буде зберігатися".

"По різних регіонах - по різному. Але з наближенням цих дат потрібно уточнювати... в яких регіонах чого очікувати", - підсумувала Птуха.