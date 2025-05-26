Когда закончатся дожди? Что происходит с погодой в Украине

На территорию Украины влияет сейчас малоподвижный атмосферный фронт. Именно он обуславливает неустойчивую погоду с дождями в большинстве областей.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Эксперт рассказала, что сейчас погоду в Украине предопределяет малоподвижный атмосферный фронт, который пролегает меридионально - с севера на юг (практически через центральную часть страны) - "разделяя" две разные по свойствам воздушные массы:
"Потому что, например, вчера по некоторым южным областям температура воздуха уже +30°C наблюдалась", - уточнила синоптик.
Она отметила: "это еще раз доказывает, что наша территория - большая, и, соответственно, у нас могут быть достаточно разные и контрастные погодные значения".
Птуха рассказала, что в дальнейшем - в течение этой недели - атмосферный фронт также будет обусловливать в большинстве областей неустойчивую погоду с дождями:
Между тем погода без осадков в течение 27-28 мая ожидается:
"27 мая немного может быть ветра у нас на Левобережье, а 28-29 мая - в восточных областях могут быть отдельные порывы (15-20 м/с)", - добавила эксперт.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в начале текущей недели самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях (а завтра - также и в Житомирской и Винницкой):
На остальной территории:
Между тем немного теплее будет в восточных и в Сумской областях. Там в дневные часы ожидается +24-29°C.
Синоптик рассказала, что в течение последних дней мая в Украине также будут кратковременные дожди. Местами - грозы (преимущественно - в дневные часы).
Температура воздуха при этом сильно не будет меняться, однако больше будет выравниваться по всей территории Украины:
"30 мая (в пятницу, - Ред.) на Левобережье, а 31 числа (в субботу, - Ред.) - и в восточных областях - 23-29°C", - поделилась Птуха.
По словам эксперта, каких-либо существенных изменений в начале июня - в первые дни лета - ожидать не стоит.
"Где-то в этом температурном режиме и будем оставаться. И по осадкам... какой-то такой стабильной ситуации (чтобы там уже длительное время не было дождей) - также пока не видно", - рассказала представительница УкрГМЦ.
Она уточнила, что "определенная неустойчивость в атмосфере в первые дни лета будет сохраняться".
"По разным регионам - по разному. Но с приближением этих дат нужно уточнять... в каких регионах чего ожидать", - подытожила Птуха.
Напомним, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на первый месяц лета, средняя месячная температура в июне 2025 года предполагается на уровне 19-23°C (а в горных районах - 15-16°C), что на 1,5-2°C выше климатической нормы.
Между тем месячное количество осадков ожидается 45-82 мм (в Карпатах и местами на Прикарпатье - 103-152 мм), что в пределах нормы.
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