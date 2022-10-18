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Коли з'явиться світло та чи будуть віялові відключення: відповідь Міненерго

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Вівторок 18 жовтня 2022 17:17
Коли з'явиться світло та чи будуть віялові відключення: відповідь Міненерго Фото: у Міненерго розповіли, коли з'явиться світло та чи будуть віялові відключення (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Єлизавета Драбкіна

Спеціалісти продовжують ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих обстрілів, та обіцяють повернути світло до всіх будинків якомога швидше.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства енергетики України.

"Ремонтні бригади докладають максимум зусиль для відновлення і ремонту пошкодженої та зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Споживачів буде заживлено якнайшвидче", - повідомили у прес-службі.

Також зазначається, що рішення щодо запровадження графіків аварійного відключення ухвалюються в залежності від ходу ремонтних робіт.

При цьому наголошується, що зменшення навантаження на енергосистему через зниження рівня споживання сприятиме більш швидкому відновленню і скороченню термінів відключень.

Зазначимо, що українців просили обмежувати використання енергоємних приладів в піковий час навантаження на мережу: з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, сьогодні в частині Києва та області зникло світло після того, як окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Загалом без світла залишилося близько 50 тисяч клієнтів.

Росіяни також обстріляли Дніпро та Житомир, там також спостерігалися проблеми з енерго- та воднопостачанням.

Раніше повідомилялося, що відновлення енергопостачання у столиці вже на фінальній стадії.

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