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Когда появится свет и будут ли веерные отключения: ответ Минэнерго

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Вторник 18 октября 2022 17:17
Когда появится свет и будут ли веерные отключения: ответ Минэнерго Фото: в Минэнерго рассказали, когда появится свет и будут ли веерные отключения (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Елизавета Драбкина

Специалисты продолжают ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, которая пострадала в результате вражеских обстрелов, и обещают вернуть свет до все дома как можно скорее.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Ремонтные бригады прилагают максимум усилий для восстановления и ремонта поврежденной и разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Потребители будут заживлены как можно быстрее", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что решения о введении графиков аварийного отключения принимаются в зависимости от хода ремонтных работ.

При этом подчеркивается, что уменьшение нагрузки на энергосистему из-за снижения уровня потребления будет способствовать более быстрому восстановлению и сокращению сроков отключения.

Отметим, что украинцев просили ограничивать использование энергоемких приборов в пиковое время нагрузки на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Напомним, сегодня в части Киева и области исчез свет после того, как оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. В общей сложности без света осталось около 50 тысяч клиентов.

Россияне также обстреляли Днепр и Житомир, там также наблюдались проблемы с энерго- и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что возобновление энергоснабжения в столице уже на финальной стадии.

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