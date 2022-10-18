Фото: у Житомирській області 11 населених пунктів залишилися без світла через обстріли (Getty Images)

У вівторок, 18 жовтня, вранці у 11 населених пунктах Житомирської області немає світла. Росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.