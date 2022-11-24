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Коли з'явиться світло у киян, які потрапили під аварійні відключення: відповідь ДТЕК

Фото: у ДТЕК розповіли, коли з'явиться світло у киян, які потрапили під аварійні відключення (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві відновлять електропостачання споживачів, які опинилися під аварійними відключеннями, після стабілізації ситуації в енергосистемі та завершення ремонту на ушкоджених лініях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначимо, що у Києві наразі діють екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів тимчасово перебуває без електропостачання.

"Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго", а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені обстрілами. Без світла наразі близько 60% киян", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ситуація в енергосистемі після чергового масованого ракетного обстрілу РФ залишається вкрай складною, але вона контрольована.

Раніше повідомлялося, що 70% житлового фонду Києва знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії.

У знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія