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Когда появится свет у киевлян, которые попали под аварийные отключения: ответ ДТЭК

Фото: в ДТЭК рассказали, когда появится свет у попавших под аварийные отключения киевлян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве возобновят электроснабжение потребителей, которые оказались под аварийными отключениями, после стабилизации ситуации в энергосистеме и завершения ремонта на поврежденных линиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЕК.

Отметим, что в Киеве действуют экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей временно находится без электроснабжения.

"Для этих потребителей электроснабжение будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера "Укрэнерго", а также после завершения ремонтов на линиях, поврежденных обстрелами. Без света сейчас около 60% киевлян", - сказано в сообщении.

Сообщается, что ситуация в энергосистеме после очередного массированного ракетного обстрела РФ остается крайне сложной, но она контролируемая.

Ранее сообщалось, что 70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.

В обесточенных районах Киева для уведомления о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.

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