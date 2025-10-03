ua en ru
Коли з'явиться світло в будинках Славутича: що кажуть в ОВА

Славутич, Київська область, П'ятниця 03 жовтня 2025 22:10
Коли з'явиться світло в будинках Славутича: що кажуть в ОВА Фото: світло в будинках Славутича з'явиться незабаром (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Славутичі Київської області незабаром світло повернеться у кожен будинок. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"У Славутичі відновлюється електропостачання. Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним - відчуття безпеки та звичного ритму життя", - повідомив Калашник.

Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти, намагаючись занурити українські населені пункти в темряву, посіяти паніку та відчуття безнадії. Але йому це не вдасться.

"Енергетики вкотре продемонстрували відвагу та професіоналізм, рятувальники ДСНС та поліція - ви завжди там, де потрібна допомога. Окрема вдячність місцевій владі та волонтерам, які не залишили жодного мешканця сам на сам із цим випробуванням", - наголосив глава ОВА.

Проблеми зі світлом у Славутичі

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС понад три години перебувала в стані блекауту.

Після ударів росіян у Славутичі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Електроенергію поступово відновлюють, однак досі більшість приватних будинків залишаються без світла.

