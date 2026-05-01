Коли впадуть ціни та виросте ВВП: Нацбанк дав прогноз на 2026-2028 роки

Національний банк України презентував оновлений макропрогноз. Через складну ситуацію в енергетиці та події на Близькому Сході економіка сповільнилася, а ціни ростуть швидше. Проте регулятор очікує стабілізації ситуації вже наступного року.
Головне:
За даними НБУ, у березні темпи росту цін пришвидшилися до 7,9%, а в квітні цей тренд зберігся. Головні причини - наслідки атак на енергосистему та подорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході.
Траєкторія інфляції за прогнозом НБУ:
Початок 2026 року виявився складним: комбінація російських атак на логістику та надто холодної зими вдарила по бізнесу. Через це НБУ був змушений знизити прогноз росту ВВП на цей рік до 1,3%.
Проте вже з наступного року очікується відновлення: у 2027-2028 роках реальний ВВП має зростати на 2,8-3,7% щороку.
Цьому сприятиме поступове пристосування економіки та міжнародна підтримка.
Зовнішня допомога залишається ключовим фактором стабільності. Невизначеність щодо фінансування суттєво знизилася завдяки новим рішенням партнерів:
Завдяки цим коштам міжнародні резерви України утримуватимуться на високому рівні - 60-67 млрд доларів. Це дає НБУ повний контроль над валютним ринком і здатність підтримувати стабільність гривні.
Головні загрози:
Позитивні чинники:
Попри війну, існує ймовірність реалізації оптимістичних сценаріїв. Вони пов’язані з дедалі активнішою залученістю Європи до українських питань, що може призвести до посилення військової допомоги та прогресу у досягненні справедливого миру.