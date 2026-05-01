Когда упадут цены и вырастет ВВП: Нацбанк дал прогноз на 2026-2028 годы

Национальный банк Украины представил обновленный макропрогноз. Из-за сложной ситуации в энергетике и событий на Ближнем Востоке экономика замедлилась, а цены растут быстрее. Однако регулятор ожидает стабилизации ситуации уже в следующем году.
Что происходит в экономике Украины сейчас и какой прогноз дает НБУ на ближайшие годы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным НБУ, в марте темпы роста цен ускорились до 7,9%, а в апреле этот тренд сохранился. Главные причины - последствия атак на энергосистему и подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Траектория инфляции по прогнозу НБУ:
Начало 2026 года оказалось сложным: комбинация российских атак на логистику и слишком холодной зимы ударила по бизнесу. Поэтому НБУ был вынужден снизить прогноз роста ВВП на этот год до 1,3%.
Однако уже со следующего года ожидается восстановление: в 2027-2028 годах реальный ВВП должен расти на 2,8-3,7% ежегодно.
Этому будет способствовать постепенное приспособление экономики и международная поддержка.
Внешняя помощь остается ключевым фактором стабильности. Неопределенность относительно финансирования существенно снизилась благодаря новым решениям партнеров:
Благодаря этим средствам международные резервы Украины будут удерживаться на высоком уровне - 60-67 млрд долларов. Это дает НБУ полный контроль над валютным рынком и способность поддерживать стабильность гривны.
Главные угрозы:
Положительные факторы:
Несмотря на войну, существует вероятность реализации оптимистических сценариев. Они связаны со все более активной вовлеченностью Европы в украинские вопросы, что может привести к усилению военной помощи и прогрессу в достижении справедливого мира.