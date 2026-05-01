Когда упадут цены и вырастет ВВП: Нацбанк дал прогноз на 2026-2028 годы

Главное:

Инфляция и цены: когда ждать замедления?

По данным НБУ, в марте темпы роста цен ускорились до 7,9%, а в апреле этот тренд сохранился. Главные причины - последствия атак на энергосистему и подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Траектория инфляции по прогнозу НБУ:

2026 год: пиковый уровень 9,4% из-за накопленных эффектов войны.

2027 год: начало устойчивого снижения до 6,5%.

2028 год: возвращение к целевому показателю 5%.

Экономическая активность (ВВП): от замедления к ускорению

Начало 2026 года оказалось сложным: комбинация российских атак на логистику и слишком холодной зимы ударила по бизнесу. Поэтому НБУ был вынужден снизить прогноз роста ВВП на этот год до 1,3%.

Однако уже со следующего года ожидается восстановление: в 2027-2028 годах реальный ВВП должен расти на 2,8-3,7% ежегодно.

Этому будет способствовать постепенное приспособление экономики и международная поддержка.

Финансовая "подушка" и роль Запада

Внешняя помощь остается ключевым фактором стабильности. Неопределенность относительно финансирования существенно снизилась благодаря новым решениям партнеров:

ЕС: разблокировано 90 млрд евро (Ukraine Support Loan).

МВФ и G7: подтверждено финансирование в рамках программ EFF и Extraordinary Revenue Acceleration.

Благодаря этим средствам международные резервы Украины будут удерживаться на высоком уровне - 60-67 млрд долларов. Это дает НБУ полный контроль над валютным рынком и способность поддерживать стабильность гривны.

Риски и надежда на позитивные сценарии

Главные угрозы:

Продолжение войны и потенциальные новые разрушения логистических и энергетических объектов.

Непредсказуемость событий на Ближнем Востоке, что влияет на мировые цены.

Положительные факторы:

Несмотря на войну, существует вероятность реализации оптимистических сценариев. Они связаны со все более активной вовлеченностью Европы в украинские вопросы, что может привести к усилению военной помощи и прогрессу в достижении справедливого мира.