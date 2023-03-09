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Коли відновлять електропостачання у Харківській області: відповідь енергетиків

Фото: коли відновлять електропостачання у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Електропостачання у Харківській області відновлять протягом декількох днів. Наразі заживлена критична інфраструктура та опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Наші фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківської області. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти під час сьогоднішньої атаки випустили по Харкову 11 ракет. Через "прильоти" місто залишилось без води, світла та тепла.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що після масованої атаки росіян у 70% мешканців Харківської області вже відновили електропостачання.

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