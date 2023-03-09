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Когда возобновят электроснабжение в Харьковской области: ответ энергетиков

Фото: когда возобновят электроснабжение в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Электроснабжение в Харьковской области возобновят в течение нескольких дней. В настоящее время заживлена критическая инфраструктура и прорабатываются резервные схемы заживления потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковской области. Сейчас заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы заживления потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты во время сегодняшней атаки выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" город остался без воды, света и тепла.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что после массированной атаки россиян у 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение.

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