Когда возобновят электроснабжение в Харьковской области: ответ энергетиков

Электроснабжение в Харьковской области возобновят в течение нескольких дней. В настоящее время заживлена критическая инфраструктура и прорабатываются резервные схемы заживления потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковской области. Сейчас заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы заживления потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты во время сегодняшней атаки выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" город остался без воды, света и тепла.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что после массированной атаки россиян у 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение.
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