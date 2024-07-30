Коли відновлять будівництво метро на Виноградар: відповідь КМДА
Будівництво станцій столичного метро на Виноградар призупинене. Наразі у системі Prozorro оголошена закупівля відповідних робіт.
Коли відновлять будівництво метро на Виноградар, РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
На сьогодні будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар призупинено, зазначили у КМДА.
"Наразі в електронній системі закупівель Prozorro оголошено закупівлю "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар (1-а черга будівництва – дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект "Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект "Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар")", – повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.
Будівельні роботи на дільниці будуть відновлені після проведення процедури закупівлі та укладання договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією, зазначили в КМДА.
"Будівництво нових ліній, дільниць і станцій метрополітену здійснюється за пріоритетними напрямками, відповідно до затверджених планів та програм, у межах фінансових можливостей міського бюджету", - зазначив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.
Фото: Будівництво тунелю метро на Виноградар (facebook.com/Kyivmetrobud)
До слова, відкрити нові станції метро на Виноградар міська влада обіцяла ще в 2021 році. У липні 2023 року тодішній начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповідав, що роботи з будівництва метро відновлять після коригування документації. Планувалося, що до кінця 2024 року будуть здані дві станції метро.
В кінці 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" через надто повільне виконання будівельних робіт.
Нагадаємо, ми писали, що київський метрополітен планує заходи від падіння пасажирів на колії.
Також ми повідомляли, що експертиза з'ясувала причину підтоплення метро в Києві. Були зроблені висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.
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