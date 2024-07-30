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Когда возобновят строительство метро на Виноградарь: ответ КГГА

Киев, Украина, Вторник 30 июля 2024 20:00
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Когда возобновят строительство метро на Виноградарь: ответ КГГА Фото: Строительство метро на Виноградаре (facebook.com/Kyivmetrobud)
Автор: Ольга Маджумдар, Василина Копытко

Строительство станций столичного метро на Виноградаре приостановлено. В настоящее время в системе Prozorro объявлена закупка соответствующих работ.

Когда возобновят строительство метро на Виноградаре, РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

На сегодняшний день строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь приостановлено, отметили в КГГА.

"В настоящее время в электронной системе закупок Prozorro объявлена закупка "Строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь (1-я очередь строительства – участок от станции "Сырец" до станции "Проспект "Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект "Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь"), – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Строительные работы на участке будут возобновлены после проведения процедуры закупки и заключения договора о выполнении строительных работ с подрядной организацией, отметили в КГГА.

"Строительство новых линий, участков и станций метрополитена осуществляется по приоритетным направлениям, согласно утвержденным планам и программам, в рамках финансовых возможностей городского бюджета", - отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

Когда возобновят строительство метро на Виноградарь: ответ КГГА

Фото: Строительство тоннеля метро на Виноградаре (facebook.com/Kyivmetrobud)

К слову, открыть новые станции метро на Виноградаре городские власти обещали еще в 2021 году. В июле 2023 года тогдашний начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказывал, что работы по строительству метро возобновят после корректировки документации. Планировалось, что до конца 2024 года будут сданы две станции метро.

В конце 2023 года КП "Киевский метрополитен" расторг договор с "Киевметростроем" из-за слишком медленного выполнения строительных работ.

Напомним, мы писали, что киевский метрополитен планирует меры от падения пассажиров на колеи.

Также мы сообщали, что экспертиза выяснила причину подтопления метро в Киеве. Были сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.

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