Коли вдасться подолати вето Орбана на рух України до ЄС: відповідь єврокомісара

На запитання журналіста про те, як Євросоюз планує впоратися з вето Угорщини, яке блокує відкриття першого переговорного кластеру з Україною, єврокомісар з розширення відповіла, що рішення про початок перемовин щодо вступу було ухвалене ще рік тому одноголосно - включно з Угорщиною.

"Найважливіше, що я хотіла б тут підкреслити, це те, що країни-члени ЄС одноголосно вирішили, включаючи Угорщину, розпочати переговори про вступ з Україною рік тому. Отже, це є основою, на якій ми зараз будуємо. І Україна виконала своє домашнє завдання, і ми завжди захищали позицію, що вступ до ЄС базується на заслугах, тобто якщо країна виконує критерії - вона може рухатись далі", - пояснила Кас.

За її словами, наразі просто немає об’єктивних причин не відкривати кластер один, який, на її думку, є дуже важливим.

"І я думаю, що Україна справді багато чого робить у цьому сенсі, адже ми вже надіслали дві додаткові скринінгові доповіді щодо кластерів два і шість до Ради", - додала вона.

ЄК буде готова до відкриття всіх кластерів уже восени

Під час інтерв'ю Кас поділилася, що під час свого першого робочого візиту в Україну 1 грудня президент Володимир Зеленський висловив бажання відкрити всі переговорні кластери. Тоді вона дипломатично пояснила, що це навряд чи можливо через надто швидкі темпи.

Однак нині, за її словами, позиція змінилася - завдяки вражаючому прогресу України Єврокомісія буде готова до відкриття всіх кластерів уже восени.

"Тепер я маю себе виправити, тому що ви, українці, робите приголомшливу, справді неймовірну роботу, тому ми будемо готові відкрити всі кластери восени", - сказала вона.

Чи має Єврокомісія має план Б

На запитання журналіста про можливий план Б у разі збереження вето Угорщини, єврокомісар наголосила, що позиція Єврокомісії залишається чіткою: Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру, тож він має бути відкритий якнайшвидше.

"Я маю сказати, що навіть якщо іноді ЄС із 27 країнами-членами та складним процесом ухвалення рішень здається складним чи бюрократичним, я можу вас запевнити, що в найважчих обставинах, в минулому, ми знаходили рішення, і я впевнена, що ми знайдемо належне рішення для відкриття кластеру один як для України, так і для Молдови", - пояснила вона.

А також висловила впевненість, що таке рішення може бути реально знайдене до виборів в Угорщині наступної весни.