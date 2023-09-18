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Коли в Україні призначать нових заступників міністра оборони: відповідь Данілова

Понеділок 18 вересня 2023 21:52
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Коли в Україні призначать нових заступників міністра оборони: відповідь Данілова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Нових заступників міністра оборони України буде призначено одразу після того, як керівник відомства Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Він розповів, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк зараз на місці і відповідає за все, що відбувається у відомстві.

"Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув... Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра", - додав Данілов.

За його словами, він не бачить у такій ситуації "якусь катастрофу".

Звільнення заступників міністра оборони

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, Кабмін вирішив звільнити Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу з посад заступників міністра оборони.

Цьому передувало зняття з посади міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Рустема Умєрова.

Джерела РБК-Україна розповіли, що звільнених заступників голови Міноборони перепризначати не будуть.

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Міністерство оборони України РНБО Рустем Умєров Олексій Данілов
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