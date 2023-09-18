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Когда в Украине назначат новых заместителей министра обороны: ответ Данилова

Понедельник 18 сентября 2023 21:52
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Когда в Украине назначат новых заместителей министра обороны: ответ Данилова Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новые заместители министра обороны Украины будут назначены сразу после того, как руководитель ведомства Рустем Умеров вернется из заграничной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что первый заместитель министра обороны Александр Павлюк сейчас на месте и отвечает за все, что происходит в ведомстве.

"Это естественно: когда есть смена руководства, то меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления о своем увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел... Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из загранкомандировки, будут назначены или переназначены заместители министра", - добавил Данилов.

По его словам, он не видит в такой ситуации "какую-то катастрофу".

Увольнение заместителей министра обороны

Напомним, сегодня, 18 сентября, Кабмин решил уволить Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу с должностей заместителей министра обороны.

Этому предшествовало снятие с должности министра обороны Алексея Резникова. На его место назначили Рустема Умерова.

Источники РБК-Украина рассказали, что уволенных заместителей главы Минобороны переназначать не будут.

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Министерство обороны Украины СНБО Рустем Умеров Алексей Данилов
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