Коли в Україні нарешті потепліє: синоптик назвала дату

Коли українцям чекати потепління

За словами експерта, покращення погодних умов в Україні очікується вже з неділі, 29 червня.

"Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи. Це - антициклон. Він почне забезпечувати нам більш спокійну погоду", - розповіла Птуха.

Вона пояснила, що зараз проходять атмосферні фронти, тому місцями фіксують пориви вітру, погода - більш хмарна, подекуди - з опадами і невисокими значеннями температури.

"Починаючи з наступного тижня у нас буде стабілізуватися ситуація - буде менше вітру, більше прояснень, сонячних днів. І почне зростати температура", - поділилась представниця УкрГМЦ.

Чи буде спекотно на початку липня

Згідно з інформацією синоптика, на початку липня 2025 року погода в Україні буде теплою, однак без екстремальних показників.

"Поки що про сильну спеку (сильна спека класифікується з +35 градусів та вище) не попереджаємо. Але будемо моніторити. Якщо десь по південних областях такі показники будуть сягати цих значень, то, звичайно, будемо попереджати", - розповіла Птуха.

Вона зауважила також, що в цілому липень розпочнеться з типової літньої погоди, звичної для останніх десяти років.

"Це 25-30 градусів у більшості областей. А по півдню, по Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю - вже і вище 30 градусів", - пояснила синоптик.