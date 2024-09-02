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Коли в Україні можуть перестати відключати світло за графіками: прогноз експерта

Фото: в Україні застосовують графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він нагадав, що в Україні після ракетного удару росіян 26 серпня почали застосовувати жорсткі графіки відключення світла. У деяких регіонах електропостачання обмежували дуже довго. Але станом на сьогодні ситуація вирівнюється.

Омельченко звернув увагу, що у вихідні значно скоротилася тривалість відключень світла за графіками. Сьогодні схожа ситуація.

На його думку, з середини тижня графіки "мінімізують", якщо їх усе ще застосовуватимуть.

"Тут спрогнозувати на 100% важко. Тому що багато факторів діють. Можливо, ми зможемо вийти (на рівень без графіків - ред.) на вихідних з великою ймовірністю, а, можливо, раніше. Знову ж таки, якщо не буде нових будь-яких порушень енергетичної системи", - вважає експерт.

Що передувало

Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти запустили по Україні понад 200 повітряних цілей. Вони застосовували різні ракети, а також ударні дрони "Шахед".

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час атаки на Рівненській та Південноукраїнській АЕС відключилися чотири енергоблоки.

Внаслідок обстрілу у великої кількості споживачів по всій Україні зникло світло. Спочатку діяли аварійні відключення світла, після чого почали застосовувати графіки.

У рамках графіків у Києві споживачам відключали світло на більш ніж 12 годин. Але ситуація покращувалась з кожним днем.

Зокрема, сьогодні, 2 вересня, у всіх регіонах діють одна та дві черги відключень світла.

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ЕлектроенергіяВідключеня світлаВимкнення світлаГрафік відключення світла