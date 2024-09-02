Когда в Украине могут перестать отключать свет по графикам: прогноз эксперта

Он напомнил, что в Украине после ракетного удара россиян 26 августа начали применять жесткие графики отключений света. В некоторых регионах электроснабжение ограничивали очень долго. Но по состоянию на сегодня ситуация выравнивается.

Омельченко обратил внимание, что на выходных значительно сократилась длительность отключений света по графикам. Сегодня похожая ситуация.

По его мнению, с середины недели графики "минимизируют", если их все еще будут применять.

"Здесь спрогнозировать на 100% затруднительно. Потому что многие факторы действуют. Возможно, мы сможем выйти (на уровень без графиков - ред.) на выходных с большой вероятностью, а, возможно, раньше. Опять же, если не будет новых каких-либо нарушений энергетической системы", - считает эксперт.