Когда в Украине могут легализовать криптовалюту: в Раде дали прогноз

В Украине планируют легализовать криптовалюту. Это может произойти уже в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью нардепа Данила Гетманцева YouTube-каналу " ASATrьопс ".

Он рассказал, что до конца года Нацбанк совместно с Международным валютным фондом дорабатывает законопроект о легализации криптовалюты. Эксперты МВФ дадут официальную позицию по такой инициативе.

"Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать криптовалюту и обложить ее соответствующим способом", - отметил Гетьманцев.

Он также предупредил, что льгот на криптовалюту не будет. Планируется обычное обложение налогом, оно будет касаться инвестиционной прибыли.

Нардеп уточнил, что расчет криптовалютой также будет разрешен.