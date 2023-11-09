Коли Україна зможе вступити в ЄС: в уряді дали прогноз

Україна зможе виконати всі умови за два роки після початку перемовин про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

Як зазначила Стефанішина під час спільної прес-конференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, протягом останнього року Україна готувалася до початку перемовин незалежно від того, буде ухвалене це рішення чи ні.

"Ми провели самооцінку, селф-скринінг. Це офіційна процедура, яка почнеться після відкриття перемовин. Вона зазвичай триває три роки. Два - це дуже швидкий період. Три роки - чотири, можливо, більше. Ми вже цю роботу зробили і маємо рішення ЄК, яке можна виконувати прямо зараз", - сказала вона.

За її словами, попри подальші політичні моменти, пов'язані з перемовинами, Україна вже починає готуватися, вже починається скринінг і підготовка переговорної рамки. "Україна сама визначає динаміку. І до тих пір, поки Україна буде рухатися активно, думаючи на 10 кроків вперед, до тих мір ми можемо бути спокійними", - зазначила Стефанішина.

"Я теж завжди говорила два роки. Але у своєму розумінні, я мала на увазі два роки після початку перемовин. Я бачу, що Україні реально за два роки виконати свою домашню роботу", - додала вона.

Переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, Україна у 2022 році отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У своєму звіті 8 листопад Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для відкриття переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.