Коли Україна зможе відмовитись від світла за графіками: прогноз енергетиків

"Треба розуміти, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", - заявив Коваленко.

За його словами, поки що зарано говорити про повернення до стабілізаційних графіків.

"Ми бачимо, що є обмеження генерації по всій країні та колегам ще потрібен час", - додав Коваленко.

Зазначається, що мова може йти про дні, а не про години або тижні.