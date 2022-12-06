UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли Україна зможе відмовитись від світла за графіками: прогноз енергетиків

Фото: Україна зможе відмовитись від світла за графіками в кінці березня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна зможе відмовитись від світла за графіками не раніше кінця березня 2023 року. Це трапиться, якщо зиму та початок весни Україна проживе в стабілізаційних графіках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі національного телемарафону.

"Треба розуміти, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", - заявив Коваленко.

За його словами, поки що зарано говорити про повернення до стабілізаційних графіків.

"Ми бачимо, що є обмеження генерації по всій країні та колегам ще потрібен час", - додав Коваленко.

Зазначається, що мова може йти про дні, а не про години або тижні.

Нагадаємо, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, попри підтримку західних партнерів.

Раніше стало відомо, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївенергетикиЕлектроенергіяВійна в Україні