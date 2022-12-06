Коли Україна зможе відмовитись від світла за графіками: прогноз енергетиків

Україна зможе відмовитись від світла за графіками не раніше кінця березня 2023 року. Це трапиться, якщо зиму та початок весни Україна проживе в стабілізаційних графіках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі національного телемарафону.
"Треба розуміти, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", - заявив Коваленко.
За його словами, поки що зарано говорити про повернення до стабілізаційних графіків.
"Ми бачимо, що є обмеження генерації по всій країні та колегам ще потрібен час", - додав Коваленко.
Зазначається, що мова може йти про дні, а не про години або тижні.
Нагадаємо, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, попри підтримку західних партнерів.
Раніше стало відомо, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.
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