Когда Украина сможет отказаться от света по графику: прогноз энергетиков

Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора YASNO Сергея Коваленко в эфире национального телемарафона.
"Нужно понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта, базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", - заявил Коваленко.
По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам.
"Мы видим, что есть ограничение генерации по всей стране и коллегам еще нужно время", - добавил Коваленко.
Отмечается, что речь может идти о днях, а не о часах или неделях.
Напомним, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.
Ранее стало известно, что украинцы, вероятно будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии, по меньшей мере, до конца марта.
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