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Коли Україна зможе стати членом ЄС: що каже голова МЗС Литви

Фото: Кястутіс Будріс, голова Міністерства закордонних справ Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Для України 2030 рік слід вважати крайньою датою вступу до Європейського союзу (ЄС) й орієнтиром, від якого можна відраховувати дедлайни для ухвалення всіх інших важливих рішень.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це (2030 рік, - ред.) крайній термін. Ми маємо встановити цей крайній термін, і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Литва інвестує найкращі знання та досвід з нашого власного процесу приєднання до ЄС у цьому чудовому проекті, який ми запускаємо сьогодні", - пояснив він. 

Будріс додав, що вірить у здатність України успішно завершити процес інтеграції до 2030 року. Крім того, зазначив, що натхнення, яке викликає відданість і мотивація українців, є причиною підтримки з боку Литви в цьому питанні.

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. У червні 2022-го ЄС надав країні статус кандидата, що стало важливим кроком у євроінтеграції країни.

У листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про інтеграцію України. Перемовини розпочалися 25 червня 2024-го у Люксембурзі.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вступ України до ЄС необхідно прискорити. На його думку, она повинна стати повноправним членом через п'ять років - у 2030-му.

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