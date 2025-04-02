Когда Украина сможет стать членом ЕС: что говорит глава МИД Литвы

Для Украины 2030 год следует считать крайней датой вступления в Европейский союз (ЕС) и ориентиром, от которого можно отсчитывать дедлайны для принятия всех остальных важных решений.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью РБК-Украина.

"Это (2030 год, - ред.) крайний срок. Мы должны установить этот крайний срок, и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые надо будет принять. Литва инвестирует лучшие знания и опыт из нашего собственного процесса присоединения к ЕС в этом замечательном проекте, который мы запускаем сегодня", - пояснил он. Будрис добавил, что верит в способность Украины успешно завершить процесс интеграции до 2030 года. Кроме того, отметил, что вдохновение, которое вызывает преданность и мотивация украинцев, является причиной поддержки со стороны Литвы в этом вопросе.