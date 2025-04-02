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Когда Украина сможет стать членом ЕС: что говорит глава МИД Литвы

Среда 02 апреля 2025 08:50
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Когда Украина сможет стать членом ЕС: что говорит глава МИД Литвы Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Для Украины 2030 год следует считать крайней датой вступления в Европейский союз (ЕС) и ориентиром, от которого можно отсчитывать дедлайны для принятия всех остальных важных решений.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью РБК-Украина.

"Это (2030 год, - ред.) крайний срок. Мы должны установить этот крайний срок, и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые надо будет принять. Литва инвестирует лучшие знания и опыт из нашего собственного процесса присоединения к ЕС в этом замечательном проекте, который мы запускаем сегодня", - пояснил он.

Будрис добавил, что верит в способность Украины успешно завершить процесс интеграции до 2030 года. Кроме того, отметил, что вдохновение, которое вызывает преданность и мотивация украинцев, является причиной поддержки со стороны Литвы в этом вопросе.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата, что стало важным шагом в евроинтеграции страны.

В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров об интеграции Украины. Переговоры начались 25 июня 2024-го в Люксембурге.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в ЕС необходимо ускорить. По его мнению, она должна стать полноправным членом через пять лет - в 2030-м.

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