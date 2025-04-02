Когда Украина сможет стать членом ЕС: что говорит глава МИД Литвы
Для Украины 2030 год следует считать крайней датой вступления в Европейский союз (ЕС) и ориентиром, от которого можно отсчитывать дедлайны для принятия всех остальных важных решений.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью РБК-Украина.
"Это (2030 год, - ред.) крайний срок. Мы должны установить этот крайний срок, и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые надо будет принять. Литва инвестирует лучшие знания и опыт из нашего собственного процесса присоединения к ЕС в этом замечательном проекте, который мы запускаем сегодня", - пояснил он.
Будрис добавил, что верит в способность Украины успешно завершить процесс интеграции до 2030 года. Кроме того, отметил, что вдохновение, которое вызывает преданность и мотивация украинцев, является причиной поддержки со стороны Литвы в этом вопросе.
Вступление Украины в ЕС
Украина официально подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата, что стало важным шагом в евроинтеграции страны.
В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров об интеграции Украины. Переговоры начались 25 июня 2024-го в Люксембурге.
Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в ЕС необходимо ускорить. По его мнению, она должна стать полноправным членом через пять лет - в 2030-м.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.