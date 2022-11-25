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Коли Україна вийде на планові відключення світла: відповідь ДТЕК

Фото: поки що Київ занурений у темряву (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Україні до планових графіків відключення електрики повернуться орієнтовно у понеділок, повідомляють енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка на телемарафоні.

"Хочу відзначити, що генерація продовжує нарощувати потужності, тому велика ймовірність, що ліміти будуть збільшуватися. Поступово ми вийдемо на планові графіки обмежень, які діяли до останнього обстрілу. Орієнтовно десь у понеділок", - зазначив Фоменко.

Нагадаємо, що станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.

РБК-Україна повідомляло, що, за даними "Укренерго", в енергосистемі України й досі зберігається відчутна нестача електроенергії.

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