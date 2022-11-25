Когда Украина выйдет на плановые отключения света: ответ ДТЭК

В Украине к плановым графикам отключения электричества вернутся ориентироваочно в понедельник, сообщают энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко на телемарафоне.

"Хочу заметить: что генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться. Постепенно мы выйдем на плановые графики ограничений, действовавших до последнего обстрела. Ориентировочно где-то в понедельник", - отметил Фоменко.

Напомним, что по состоянию на вечер 25 ноября Киев снабжен электроэнергией всего на 30% от потребности.

РБК-Украина сообщало, что, по данным "Укрэнерго", в энергосистеме Украины до сих пор сохраняетсяощутимый недостаток электроэнергии.

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