Коли Україна почне отримувати гроші за кредитом ЄС на 90 млрд: в Єврокомісії відповіли

За словами Берестецкі, зараз пропозиція Європейської комісії щодо надання Україні кредиту в 90 млрд євро на основі "посиленої співпраці" перебуває в Раді Євросоюзу. Там її повинні ухвалити: заблокувати не вийде, оскільки потрібна просто кваліфікована більшість.

Окрім цього, затвердження рішення про "посилену співпрацю" потребує згоди Європейського парламенту. Планується, що обидва ці моменти буде вирішено "протягом наступних кількох тижнів".

Також Єврокомісія зараз розробляє пропозицію щодо регламенту, який встановлює умови позики для України. Її планується ухвалити вже у січні, як і пропозиції про зміну в багаторічному бюджеті ЄС до 2027 року, потрібні для надання кредиту.

"Ми усвідомлюємо невідкладність фінансових потреб України. Ми плануємо здійснити перший транш Україні не пізніше другого кварталу 2026 року", - зазначив Берестецкі.