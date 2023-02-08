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Коли Україна отримає перший батальйон Leopard 2: у Німеччині назвали терміни

Ілюстративне фото: у Німеччині назвали терміни передачі Україні першого батальйону Leopard 2 (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну у березні чи квітні цього року.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph, про це заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми могли б поставити принаймні один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо, три місяці, а потім нам потрібно діяти якнайшвидше", - наголосив міністр.

Варто зауважити, що країни Заходу планують передати Україні таку кількість Leopard 2, яка потрібна для формування двох батальйонів.

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, у Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня.

Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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