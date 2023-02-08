Когда Украина получит первый батальон Leopard 2: в Германии назвали сроки

Первый батальон Leopard 2, который обычно состоит из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph , об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем нам нужно действовать как можно быстрее", - подчеркнул министр.

Стоит заметить, что страны Запада планируют передать Украине такое количество Leopard 2, которое необходимо для формирования двух батальонов.