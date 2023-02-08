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Когда Украина получит первый батальон Leopard 2: в Германии назвали сроки

Иллюстративное фото: в Германии назвали сроки передачи Украине первого батальона Leopard 2 (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Первый батальон Leopard 2, который обычно состоит из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем нам нужно действовать как можно быстрее", - подчеркнул министр.

Стоит заметить, что страны Запада планируют передать Украине такое количество Leopard 2, которое необходимо для формирования двух батальонов.

Напомним вчера, 7 февраля, в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта.

Также мы писали, что Германия пообещала передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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