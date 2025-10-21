UA

Коли Україна отримає F-16 від Бельгії: міністр оборони назвав терміни

Ілюстративне фото: Україна отримає F-16 від Бельгії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Бельгія зможе надати Україні додаткові винищувачі F-16 у кращому разі наступного року.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними - це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - зазначив голова Міноборони.

За його словами, процес розгортання F-35 безпосередньо пов'язаний із можливістю передати Україні F-16.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо - ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - додав Франкен.

F-16 для України

Нагадаємо, Бельгія взяла на себе зобов'язання поставити українській армії до 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Це передбачено угодою про безпеку і довгострокову підтримку, підписаною Бельгією та Україною 28 травня 2024 року.

Згідно з документом, перші літаки мають бути передані "якнайшвидше", при цьому сама поставка залежить від заміни бельгійських F-16 на нові F-35.

Як зазначав бельгійський уряд, участь у створенні українського компонента авіаційної оборони охоплює не тільки постачання літаків, а й навчання пілотів, технічну підтримку, а також забезпечення експлуатації та обслуговування F-16 на території України.

До речі, у травні міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що Бельгія передасть Україні свої F-16 навіть раніше, ніж передбачалося.

