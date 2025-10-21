Коли Україна отримає F-16 від Бельгії: міністр оборони назвав терміни

F-16 для України

Нагадаємо, Бельгія взяла на себе зобов'язання поставити українській армії до 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Це передбачено угодою про безпеку і довгострокову підтримку, підписаною Бельгією та Україною 28 травня 2024 року.

Згідно з документом, перші літаки мають бути передані "якнайшвидше", при цьому сама поставка залежить від заміни бельгійських F-16 на нові F-35.

Як зазначав бельгійський уряд, участь у створенні українського компонента авіаційної оборони охоплює не тільки постачання літаків, а й навчання пілотів, технічну підтримку, а також забезпечення експлуатації та обслуговування F-16 на території України.

До речі, у травні міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що Бельгія передасть Україні свої F-16 навіть раніше, ніж передбачалося.