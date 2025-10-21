Когда Украина получит F-16 от Бельгии: министр обороны назвал сроки

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - отметил глава Минобороны.

По его словам, процесс развертывания F-35 напрямую связан с возможностью передать Украине F-16.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - добавил Франкен.