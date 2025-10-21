ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Когда Украина получит F-16 от Бельгии: министр обороны назвал сроки

Брюссель, Вторник 21 октября 2025 17:15
UA EN RU
Когда Украина получит F-16 от Бельгии: министр обороны назвал сроки Иллюстративное фото: Украина получит F-16 от Бельгии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бельгия сможет предоставить Украине дополнительные истребители F-16 в лучшем случае в следующем году.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - отметил глава Минобороны.

По его словам, процесс развертывания F-35 напрямую связан с возможностью передать Украине F-16.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - добавил Франкен.

F-16 для Украины

Напомним, Бельгия взяла на себя обязательство поставить украинской армии до 30 истребителей F-16 к 2028 году. Это предусмотрено соглашением о безопасности и долгосрочной поддержке, подписанным Бельгией и Украиной 28 мая 2024 года.

Согласно документу, первые самолеты должны быть переданы "как можно скорее", при этом сама поставка зависит от замены бельгийских F-16 на новые F-35.

Как отмечало бельгийское правительство, участие в создании украинского компонента авиационной обороны включает не только поставку самолетов, но и обучение пилотов, техническую поддержку, а также обеспечение эксплуатации и обслуживания F-16 на территории Украины.

К слову, в мае министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия передаст Украине свои F-16 даже раньше положенного срока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия F-16 Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию