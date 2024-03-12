Не пізніше літа. ЄС має намір виділити Україні 3 млрд євро із заморожених активів РФ, - FT

Євросоюз наполягає на виділенні Україні вже цього року до 3 млрд євро за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії на тлі зниження економічної підтримки України з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами кількох європейських чиновників, Єврокомісія готує план, який включатиме конфіскацію пов'язаного з санкціями прибутку, починаючи з лютого, отриманого в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Після кількох місяців суперечок перший транш коштів може бути виплачено вже у липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення країн-членів ЄС. Очікується, що ця пропозиція представникам глав МЗС буде зроблена до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Близько 190 млрд євро російських активів було заморожено в Euroclear з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, що вже принесло прибуток 3,85 млрд євро.

Останні плани передбачають цього року виділення Україні із цієї суми від 2 до 3 млрд євро, залежно від процентних ставок. За оцінками чиновників ЄС, загальний прибуток, отриманий від заморожених активів РФ в Euroclear, може сягнути 20 млрд євро до 2027 року.

Зазначається, що у депозитарії зберігається основна частина активів російського центрального банку на суму 260 млрд євро.

Згідно з проектом Єврокомісії, з яким ознайомилися у Financial Times, Брюссель може привласнити 97 відсотків чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів, що належать Euroclear, і передати їх до бюджету ЄС. Потім гроші виплачуватимуть щокварталу або двічі на рік і "можуть бути використані на благо України відповідно до різних домовленостей", йдеться у проекті.

Цікаво, що плани ЄС не матимуть зворотної сили, і майже 4 млрд євро вже накопиченого прибутку залишаться у Euroclear, переважно для покриття судових витрат у результаті судових розглядів із Росією.

Використання російських активів

Після вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили російські активи приблизно на 300 млрд євро. Левова частка активів заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку.

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку" від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України.