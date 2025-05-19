Коли Трійця у 2025 році: точна дата свята

Коли віряни відзначатимуть свято Трійці у 2025 році

Вважається, що офіційно свято Трійці в Церкві започаткували у 381 році (на II Вселенському соборі у Константинополі).

Затвердили його відповідним догматом - про рівність та єдиносущність всіх Божих осіб.

Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух (йдеться про одну з найважливіших подій для всього християнського народу - Сходження Святого Духа).

Після цього апостоли буцімто отримали чарівні дари - дар зцілення та здатність говорити різними мовами (для поширення християнства по всьому світу).

Отже, дата Трійці залежить від дати Великодня (припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння). Звідси й одна із назв свята, що звучить як "П'ятидесятниця".

Оскільки точної (неперехідної) дати Великдень не має, Трійця також може відзначатися в різні дні.

Цього року Світле Христове Воскресіння всі християни (і православні, і католики) відзначали разом - в один день - 20 квітня. Отже, для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів.

Тобто цього року День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.

Свято Трійці у 2025 році припадає на 8 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чому Трійцю називають також Зеленою неділею

У народі свято Трійці називають також Зеленою неділю - через зв'язок із традиціями дохристиянських часів.

Так, до приходу на терени України християнства, люди у цей період:

відзначали завершення весняного сезону та початок літа;

вшановували пращурів (поминали померлих);

дякували природі та вшановували її багатство (просили щедрого врожаю).

Давні українці вірили, що прикрашання оселі гілочками дерев із зеленим листям:

символізує новий початок;

допомагає душам родичів потрапити в домівку.

Пізніше - з приходом нової віри - давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці. Цей день став частиною так званих Зелених свят.

Тепер зелень та гілочки дерев, які люди освячують і якими прикрашають свої оселі та храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.

Церковна ж назва свята - Трійця - походить від трьох подоб Бога: