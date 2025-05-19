Когда Троица в 2025 году: точная дата праздника

Троица - один из двенадцати важнейших православных праздников. В новоюлианском церковном календаре, по которому живет ныне Православная Церковь Украины (ПЦУ), он упоминается как День святой Троицы или Пятидесятница.
Подробнее о том, когда украинцы будут отмечать праздник Троицы в 2025 году и почему в народе этот день называют также Зеленым воскресеньем, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Считается, что официально празднику Троицы в Церкви положили начало в 381 году (на II Вселенском соборе в Константинополе).
Утвердили его соответствующим догматом - о равенстве и единосущности всех Божьих лиц.
Согласно церковному преданию, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух (речь идет об одном из важнейших событий для всего христианского народа - Сошествии Святого Духа).
После этого апостолы якобы получили волшебные дары - дар исцеления и способность говорить на разных языках (для распространения христианства по всему миру).
Следовательно, дата Троицы зависит от даты Пасхи (приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения). Отсюда и одно из названий праздника, которое звучит как "Пятидесятница".
Поскольку точной (непереходной) даты Пасха не имеет, Троица также может отмечаться в разные дни.
В этом году Светлое Христово Воскресение все христиане (и православные, и католики) отмечали вместе - в один день - 20 апреля. Значит для того, чтобы вычислить точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.
То есть в этом году День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.
В народе праздник Троицы называют также Зеленым воскресеньем - из-за связи с традициями дохристианских времен.
Так, до прихода на территорию Украины христианства, люди в этот период:
Древние украинцы верили, что украшение дома веточками деревьев с зелеными листьями:
Позже - с приходом новой веры - древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы. Этот день стал частью так называемых Зеленых праздников.
Теперь зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.
Церковное же название праздника - Троица - происходит от трех подобий Бога:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда праздник Ивана Купала в 2025 году и что говорят об этом дне в ПЦУ.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины, Паломническая служба "Святині України", Wikipedia.
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